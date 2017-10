La Maison Blanche a estimé jeudi que Cuba ne fait pas suffisamment pour empêcher les attaques contre les diplomates américains, sans toutefois accuser la Havane d'être directement à l'origine de ces attaques.

«Nous pensons que le gouvernement cubain a les moyens de stopper les attaques contre nos diplomates», a estimé le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, lors d'une conférence de presse.

BREAKING: AP obtains recording of what U.S. embassy workers heard in Havana as they were attacked by what is believed to be a sonic weapon pic.twitter.com/5sJq3XTLwT