«Tout ça pour ça!» C’est manifestement ce que se disent beaucoup de touristes lorsqu’ils se retrouvent devant la Joconde, au Louvres, à Paris. En tout cas les touristes britanniques.

EasyJet, rapporte «The Independent», a sondé 2000 voyageurs et c’est le célébrissime tableau de Léonard de Vinci qui engendre le plus de désillusions.

On retrouve d’ailleurs beaucoup de célèbres statues ou monuments parmi les déceptions de voyageurs. Mais que veulent-ils, alors? Ils ont aussi été interrogés sur les destinations qui les font les plus rêver. Et là, ils citent beaucoup de paysages. Ces touristes auraient dès lors été peut-être plus inspirés de venir découvrir nos montagnes suisses plutôt que de filer au Louvre... non?

Quoi qu’il en soit, découvrez dans notre galerie, ci-dessus, le flop 10 touristique selon ce sondage. Ainsi que le top 10 des destinations de rêve. (Le Matin)