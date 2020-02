L'agence spatiale américaine a reconnu vendredi que plusieurs problèmes avaient mis en danger la capsule pour astronautes de Boeing, Starliner, lors de son vol d'essai à vide en décembre. La Nasa regrette des problèmes systémiques chez le géant aérospatial.

Le vol «a subi beaucoup d'anomalies», a reconnu l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, lors d'une conférence téléphonique avec la presse, appelant à «ne jamais, jamais avoir peur de la vérité».

