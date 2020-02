La NASA a lancé ce mardi un appel à candidatures pour sa prochaine promotion d'astronautes. Critères: être américain et avoir un master dans une discipline scientifique, technologique, d'ingénierie ou de mathématiques, être médecin ou pilote.

Les candidatures seront acceptées du 2 au 31 mars, mais la sélection finale ne sera faite qu'à la mi-2021. Suivra une formation de deux ans ou plus.

Pour la dernière promotion, recrutée en 2017 et «diplômée» seulement en janvier dernier, 18.000 personnes s'étaient portées candidates. Douze avaient été retenues. La Nasa dit avoir recruté 350 personnes depuis les années 1960, et aujourd'hui 48 astronautes appartiennent au corps actif, basé à Houston, au Texas.

Leur mission principale actuelle est d'assurer la rotation américaine à bord de la Station spatiale internationale, pour des missions d'environ six mois.

Mais la Nasa appelle les nouvelles recrues la «génération Artémis», du nom du programme de retour vers la Lune, à partir de 2024 selon le calendrier actuel. Et peut-être Mars dans la décennie suivante.

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3A pic.twitter.com/KUlQh7ADDL