La Première ministre néo-zélandaise a quitté dimanche la maternité d'Auckland où elle avait été admise pour la naissance d'une petite fille, devenant la seconde dirigeante de gouvernement au monde à avoir un enfant alors qu'elle est en fonction.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern is leaving hospital and has announced the name of her new baby daughter. #9News pic.twitter.com/9TYFOmBh0y