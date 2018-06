Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi son soutien à un projet d'amendement du Code civil visant à autoriser le mariage homosexuel. Si adopté, le texte ferait de la République tchèque le premier pays post-communiste à avoir une telle norme juridique.

Le cabinet a en même temps appelé dans un communiqué à un «débat au niveau de toute la société» sur ce «sujet sensible». Proposé par un groupe de 46 députés représentant six de l'ensemble des neuf partis parlementaires, dont le mouvement ANO du Premier ministre Andrej Babis et le parti social-démocrate CSSD, le texte sera prochainement discuté à la Chambre des députés. Le projet n'a été appuyé par aucun élu du parti de droite conservatrice ODS, ni de l'extrême-droite SPD, ni des chrétiens-démocrates KDU-CSL.

Partenariat enregistré

«Le principe fondamental de cet amendement est d'offrir aux couples de même sexe et à leurs enfants la même dignité et la même protection de la vie familiale dont bénéficient déjà les époux et leurs enfants», lit-on dans un rapport présenté par une député d'ANO, Radka Maxova.

«Nous avons l'occasion de devenir un premier pays post-communiste autorisant le mariage aux couples gay et lesbiens», a de son côté constaté la militante Lucie Zachariasova de l'ONG «Nous sommes fair», citée par l'agence CTK.

La République tchèque avait déjà autorisé en 2006 les homosexuels à vivre en partenariat enregistré, mais le mariage leur reste interdit jusqu'à présent. En cas de son adoption définitive par la Chambre des députés, l'amendement du Code civil autorisant les mariages homosexuels remplacerait la loi sur le partenariat enregistré. (ats/nxp)