C'est pour échapper à sa condition d'«esclave» et à la violence physique que lui infligeaient selon elle sa mère et son frère, que la jeune Rahaf Mohammed al-Qunun a fui l'Arabie saoudite, a-t-elle raconté lundi, deux jours après avoir trouvé refuge au Canada.

La jeune Saoudienne de 18 ans, barricadée pendant plusieurs jours dans une chambre d'hôtel de Bangkok et armée de son seul téléphone portable, avait suscité une mobilisation internationale via Twitter en dénonçant les pressions psychologiques et physiques que sa famille lui infligeait selon elle. Le Canada lui avait finalement accordé l'asile et depuis samedi, la jeune fille a débuté une nouvelle vie à Toronto.

«Ma plus grande peur était que si (mes parents) me retrouvaient, j'allais disparaître», a-t-elle déclaré en arabe à la télévision publique anglophone CBC lors de sa première interview depuis son arrivée au Canada. Elle dit avoir notamment envisagé le suicide pour échapper à l'emprise familiale.

Rahaf Mohammed says she was ready to end her life rather than be sent back to Saudi from Thailand. Said brother and mother beat her and imposed unrelenting restrictions - plotted her escape once turning 18 knowing it might not end well. ?@CBCTheNational? ?@CBCNews? pic.twitter.com/QVkYfaJRQt