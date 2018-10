La Slovaquie pourrait accepter d'accueillir quelques dizaines d'enfants syriens orphelins, a déclaré vendredi le premier ministre slovaque, Peter Pellegrini. Il s'est ainsi démarqué légèrement des autres dirigeants d'Europe centrale, qui refusent d'héberger des réfugiés sur leur sol.

Dans une interview en marge du Globsec Tatra Summit, qui se tenait dans les montagnes slovaques, le premier ministre a estimé que la Slovaquie était suffisamment riche pour prendre en charge «dix, vingt ou trente enfants», actuellement dans un camp de réfugiés en Grèce.

I delivered an opening speach at #TatraSummit2018. Slovakia ???????? is eager to continue in digital transformation and is open to any new ideas to make its economy more competitive. pic.twitter.com/fxDMmk3lBo