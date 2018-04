En Suisse, la consommation moyenne de plastique est de 125 kilos, soit 800'000 tonnes par an. «Le Matin Dimanche» révèle dans son enquête que seulement 10% de cette masse est recyclée. Trop peu. Par ailleurs, il y aurait 53 tonnes de billes de déchets synthétiques dans les réserves naturelles de nos montagnes, rapporte «Le Matin Dimanche» qui s'appuie sur une étude réalisée à l'Université de Berne.

Et le journal dominical romand de rappeler qu'en 2013, des chercheurs de l'EPFL et de l'Université de Genève avaient découvert que le lac Léman, l'une des plus grandes étendues d'eau potable du pays était lui aussi touché par des concentrations de micro-plastique. A l'échelle mondiale, ce sont de 8 à 10 millions de tonnes supplémentaires qui sont déversées chaque année dans les océans, soit le contenu d'un camion-poubelle chaque minute, rapporte le journal.