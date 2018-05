Trump-Kim: Lieu et date retenus

La date et le lieu de son sommet historique avec Kim Jong Un ont été fixés, a annoncé vendredi Donald Trump, assurant qu'un rappel d'une partie des soldats américains en Corée du Sud ne serait «pas sur la table». Sans l'exclure à plus long terme. Jusqu'ici, Trump a évoqué les échéances de fin mai et début juin, et s'est montré tenté par un sommet organisé dans la Zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées. Le président américain avait aussi évoqué Singapour parmi les possibilités, tandis que la Mongolie, voire Genève, ont été citées par certains médias comme des pistes envisagées.