Les équipes de campagne du président américain Donald Trump et de son rival démocrate Joe Biden ont été ciblées par des cyberattaques, ont indiqué des chercheurs de Google jeudi. Elles ont échoué. L'élection présidentielle américaine a lieu en novembre prochain.

«Nous avons récemment assisté à des 'menaces persistantes avancées' de la part d'un groupe de Chine contre le personnel de campagne de Joe Biden, et de l'Iran contre celui de Donald Trump, avec des tentatives de hameçonnage» a déclaré sur Twitter jeudi le directeur de l'analyse des menaces chez Google.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG