Plusieurs Etats américains ont battu des records de chaleur dimanche en raison d'un épisode caniculaire qui a fait transpirer 150 millions de personnes, des plaines du Midwest à la côte atlantique, mais un rafraîchissement est en vue lundi.

«La dangereuse vague de chaleur qui a enveloppé une grande partie du Midwest jusqu'à la côte atlantique ce week-end va enfin s'estomper lundi avec l'arrivée d'un front froid», a indiqué le service américain de la météo (National weather service, NWS).

«On est presque à la fin de l'alerte canicule, les températures vont commencé à baisser ce soir», a écrit sur Twitter le maire de New York, Bill de Blasio, demandant à ses administrés de «rester hydratés et rester au frais».

It's still plenty hot and humid around the area with temperatures in the 90s and heat index values generally ranging from 100-110°. pic.twitter.com/u4LcMxm5A3 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 21, 2019

Mais les Américains ne sont pas tirés d'affaire puisque la canicule va laisser place à de violents orages «avec de très importantes chutes de pluie» et des risques d'inondations. Dans la journée de dimanche, différentes stations météo de la côte Est, du Massachusetts à la Caroline du Nord en passant par New York, Philadelphie ou Washington, ont rapporté des températures de 38°C, avec des températures ressenties bien supérieures en raison du taux d'humidité.

Au moins six morts

Des records ont été battus samedi dans sept stations météo, à Manchester, dans le New Hampshire (nord-est), Atlantic City, dans le New Jersey (est), ou à l'aéroport JFK de New York. Selon plusieurs médias, au moins six morts ont été imputés à la chaleur, dont trois en fin de semaine alors que les températures n'étaient pas encore à leur maximum.

Un ancien joueur de football américain de la NFL, Mitch Petrus, a succombé jeudi dans l'Arkansas à une attaque alors qu'il travaillait à l'extérieur du magasin familial, selon le médecin légiste du comté de Pulaski. D'après la chaîne CBS, quatre personnes sont décédées dans le seul Etat du Maryland et une dans l'Arizona.

Former New York Giants offensive lineman Mitch Petrus dies of heat stroke at age 32. Officials say he had been working outside at his Arkansas family business during the heat wave the day he died. https://t.co/siwFBhBgHP — AP Central U.S. (@APCentralRegion) July 19, 2019

Dans ce contexte, les autorités ont renouvelé leurs mises en garde, appelant la population à s'hydrater, à faire attention aux personnes âgées et aux enfants, et à éviter les activités en plein air. A New York, la ville a ouvert 500 centres pour que les habitants puissent se rafraîchir. Un triathlon, auquel devaient participer environ 4000 athlètes, un festival à Central Park et des courses de chevaux à l'hippodrome de Saratoga ont été annulés.

Après les Etats-Unis, l'Europe

Après les protestations de militants, les autorités pénitentiaires ont également assuré faire particulièrement attention au sort des détenus de la prison de Rikers Island, à New York, où la plupart des cellules ne sont pas équipées d'air conditionné.

Ailleurs, les climatisations tournaient à fond, exerçant des pressions sur le réseau électrique, si bien qu'une courte coupure a été enregistrée à Long Island samedi après-midi. A Washington la mairie a également activé un plan d'urgence, qui prévoit une ouverture tardive des piscines municipales et des parcs avec fontaines, où les habitants se pressent depuis plusieurs jours.

Le fournisseur d’électricité américain Con Edison demande aux usagers de limiter l’utilisation de l’électricité, surtout à Brooklyn, dans le Queens et le Bronx.

On craint une panne géante d’électricité à cause d’une surconsommation liée à la canicule à New York. https://t.co/w1CwkRAghW — Cédric Faiche (@cedricfaiche) July 22, 2019

Avec humour, la police de Braintree, dans le Massachusetts, a appelé sur Facebook à «reporter à lundi toute activité criminelle» en raison de la chaleur. A Philadelphie, où les résidents d'une maison de retraite ont été évacués samedi, les médias locaux plaisantaient aussi, en suggérant que les habitants pouvaient aller se rafraîchir à Miami ou Phoenix, deux villes d'ordinaire beaucoup plus chaudes mais où les températures étaient pour une fois moins torrides qu'en Pennsylvanie ce week-end.

Quand les températures baisseront aux Etats-Unis, elles remonteront de l'autre côté de l'Atlantique, avec un nouvel épisode caniculaire prévu mardi sur une large partie du continent européen. Les services météorologiques français ont ainsi prévu des températures frôlant les 40°C dans le sud-ouest du pays, déjà frappé par la sécheresse.

Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, notamment en raison d'une première canicule exceptionnelle en Europe, selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique. Et les températures ont même grimpé au début du mois jusque dans l'Etat de l'Alaska, à cheval sur le cercle polaire arctique, avec un record absolu de 32°C enregistré à Anchorage. (afp/nxp)