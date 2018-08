Nicolas Hulot a vraiment pris tout le monde de court ce matin en annonçant sa démission en direct sur France Inter. Et ceci sans avoir prévenu personne, pas même le président Emmanuel Macron, ni le premier ministre Edouard Philippe. Preuve en est la réaction de Marlène Schiappa. secrétaire d'État chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, lorsque'elle l'a appris par Guillaume Durant qui l'interviewait sur Radio Classique: «C'est une plaisanterie?», s'est-elle spontanément exclamée.

Cette manière de partir a été saluée par certains, comme Alain Juppé (Les Républicains).

J’écoute Nicolas Hulot qui annonce son départ du gouvernement. Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer. — Alain Juppé (@alainjuppe) 28 août 2018

Christophe Castaner, délégué de La République en marche, vante le travail fait par Hulot mais se garde de juger sa manière de démissionner:

Avec @N_Hulot, nous avons obtenu de grandes avancées. Grâce à son travail, notre Gouvernement peut être fier d'avoir un bilan écologique à la hauteur des enjeux.



Il part à sa manière, libre. C'est pour cette liberté que le président lui avait demandé de s'engager avec nous. 1/2 — Christophe Castaner (@CCastaner) 28 août 2018

Mais c'est surtout l'occasion pour beaucoup de taper sur la politique environnementale du gouvernement:

La démission de Nicolas #Hulot fonctionne comme un vote de censure contre Macron. Il confirme le diagnostic de mon discours de samedi. La macronie commence sa décomposition. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 28 août 2018

Démission de Hulot (enfin!) : le gouvernement s’enfonce un peu plus dans la fragilisation et le doute. Mais c’est à nous, le mouvement social, à agir rapidement pour provoquer son effondrement et ainsi stopper la spirale infernale des reculs sociaux comme la brutalité du pouvoir. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 28 août 2018

Je salue la décision courageuse de @N_Hulot qui dévoile la réalité du pouvoir sans précédent de l’argent et des lobbys à l’intérieur même du gouvernement qui bloque la transition écologique indispensable. — Benoît Hamon (@benoithamon) 28 août 2018

Un échec écologique bien illustré par le dessinateur du monde, Plantu, sur son compte Twitter.

Pas la plus mauvaise nouvelle de la semaine

Et il y a ceux qui se réjouissent, comme Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, au micro de Franceinfo: «Nicolas Hulot n’a jamais été ami des chasseurs, ça c'est clair. Il a passé trente ans de sa vie à taper sur le monde rural, le monde de la chasse, de la pêche. En ce qui me concerne, très honnêtement, ça n'est pas la plus mauvaise nouvelle de la semaine. Dire le contraire relèverait d'une grande hypocrisie.»

Du côté du gouvernement, le Premier ministre Edouard Philippe, également premier surpris, a promis de vite trouver un remplaçant:

Vis-à-vis de la transition écologique, la détermination du gouvernement est totale. Je ferai des propositions au Président dans les jours qui viennent pour prendre en compte cette démission. 2/2 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 28 août 2018

Et, enfin, il y a ceux qui arrivent même à ramener l'immigration dans le débat, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy qui a déclaré sur France Culture: «Qu'il y ait monsieur Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qu'il y ait monsieur Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paie est centrale. La question «Est-ce que les Anglais sont des Européens ou pas» est centrale».

En Suisse, comme on pouvait s'y attendre, c'est Bertand Piccard qui a été l'un des premiers à réagir.

Nicolas Hulot suit l'adage "Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule!" N'aurait-il pas plutôt du inaugurer une nouvelle ère où le ministre proteste depuis l'intérieur du gouvernement ? #Hulot @N_Hulot @leasalame @ndemorand @franceinter — Bertrand PICCARD (@bertrandpiccard) 28 août 2018

Une balle que le socialiste vaudois Roger Nordmann a su reprendre au bond.

juste, @bertrandpiccard . La politique, c'est faire avancer des dossiers difficiles, argumenter, imaginer et négocier des solutions qui permettent des pas en avant. La politique, ce n'est pas du wellness, ni se demander quelle tête aura sa statue à la fin... https://t.co/RQGSN5OWbA — Roger Nordmann (@NordmannRoger) 28 août 2018

La démission vue par «Le Matin»

