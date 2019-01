Un Américain, détenu à Moscou sous des accusations d'espionnage, est un ancien Marine qui se rendait à un mariage, a assuré mardi sa famille en clamant son innocence. L'arrestation de Paul Whelan intervient alors que la Russie a elle-même été mise en cause dans plusieurs affaires d'espionnage en 2018.

«Nous sommes très inquiets pour sa sécurité et sa santé», a déclaré son frère David Whelan dans un communiqué au nom de la famille, publié sur son compte Twitter. «Son innocence ne fait aucun doute et nous espérons que ses droits seront respectés», a-t-il ajouté.

My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b