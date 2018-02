Il existe en Chine une pratique quelque peu déconcertante qui a cours surtout dans les régions rurales. Pour honorer le défunt, et s'assurer la présence d'une audience la plus large possible, on fait venir une ou plusieurs strip-teaseuses.

Or, l'érotisme en public est illégale en Chine. Après avoir détourné longtemps la tête, le gouvernement veut à présent sévir, notamment en amendant les familles endeuillées mais désobéissantes. Pékin a du reste mis en place une «hotline» pour inciter les personnes qui ont assisté à un effeuillage durant un enterrement à dénoncer les récalcitrants. (nxp)