Le cosmonaute russe Alexeï Ovtchinine et l'astronaute américain Nick Hague retourneront dans l'espace au printemps 2019, après l'échec au décollage de la fusée Soyouz qui devait les transporter vers la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé vendredi.

«Nous prévoyons leur vol pour le printemps de l'année prochaine», a déclaré vendredi sur Twitter le directeur de Roskosmos, Dmitri Rogozine, en postant une photo de lui-même aux côtés d'Alexeï Ovtchinine et Nick Hague tout sourire.

