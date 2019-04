Mercredi 1er mai, le prince Naruhito va accéder au trône impérial du Japon. Lors de la traditionnelle et millénaire cérémonie d'intronisation, il recevra les trois trésors légendaires du pays: l'épée, Kusanagi no tsurugi , qui symbolise la valeur et le sens du partage; le miroir de bronze, Yata no Kagami, signe de sagesse et de compréhension; le magatama, un ornement en forme de griffe, qui représente la bienveillance et l'apprentissage.

Son épouse, la princesse Masako, prendra également le titre d'impératrice. Pourtant, elle ne sera pas présente à cette cérémonie. Non pas en raison de dépression, maladie dont elle a souffert après son mariage, mais tout bonnement parce que le protocole interdit l'accès à la salle d'apparat à toute femme de la famille impériale.

Une seule femme ministre

Pourtant, pour la première fois de l'ère moderne, il y aura bel et bien une femme présente: Satsuki Katayama. Elle y a droit car elle fait partie du cabinet du premier ministre Shinzo Abe. Elle en est d'ailleurs la seule représentante féminine et occupe le ministère de... l'Égalité homme-femme. Elle a du pain sur la planche dans une société japonaise qui est parmi les plus en retard en la matière. Le Japon est, rappelle France Info, classé 161e sur 193 pays en ce qui concerne la représentation politique des femmes, soit même derrière l'Arabie saoudite.

Interdites de trône

Cette discrimination est encore plus criante au sein même de la famille impériale. Aucune femme n'est autorisée à monter sur le trône. Les filles nées au sein de la famille doivent en outre la quitter dès qu'elles se marient et leurs enfants sont exclus de l'ordre de succession. Les partisans d'une telle exclusion se réfèrent à la tradition, prétendant qu'une rupture ôterait tout légitimité à la fonction impériale. Mais le fait de barrer le chemin aux héritières féminines ne remonte en fait qu'à la fin du XIXe siècle. Même si, au cours d l'histoire, elles ne furent que huit à monter sur le trône, de l'impératrice Suiko en 592 jusqu'a Go-Sakuramachi, qui a régné de 1762 à 1771.

Incapable de concevoir un héritier

L'arrivée de la princesse Masako dans la famille impériale, (elle a épousé le prince Naruhito en 1993), a donné une lueur d'espoir aux partisans d'une modernisation des traditions. Roturière, même si elle est fille de diplomate, promise elle-même à une brillante carrière politique suite à de prestigieuses études, elle a dû l'abandonner en cédant aux avances insistantes du prince héritier. Comparée par la presse à Lady Di ou Jackie Kennedy, elle ne réussit toutefois pas à briser le carcan rigide du protocole. Une fausse couche puis une grossesse par insémination artificielle qui aboutit en 2001 à la naissance d'une fille sonnent le glas de voir un jour un héritier direct au futur empereur Naruhito. Ce qui plonge Masako dans la dépression.

Population favorable à une impératrice

Et aujourd'hui, sur 18 membres de la famille royale, 13 sont des femmes. Dans l'ordre de succession, c'est le frère cadet de Naruhito, le prince Akishino qui est le suivant sur la liste. Puis le fils de ce dernier, le prince Hisahito, âgé de 12 ans. Ce manque de relève pousse de plus en plus de Japonais à envisager qu'une femme monte un jour sur le trône du chrysanthème. En 2017, un sondage a montré que 68% de la population y était favorable. Le fait que la tradition a déjà été bouleversée en permettant à l'empereur Akihito d'abdiquer a pu faire croire à une possible modernisation des règles impériales. Sauf que le Parlement a tout de même mis trois ans avant de laisser partir l'empereur et que le gouvernement conservateur de Shinzo Abe fait preuve d'un manque d'ouverture aux femmes. L'égalité des sexes n'est encore de loin pas une réalité au Japon. (Le Matin)