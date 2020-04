La justice française a ordonné mardi à Amazon France de restreindre son activité aux seuls produits essentiels, en attendant les résultats d'une évaluation des risques inhérents à l'épidémie de Covid-19 sur ses entrepôts, selon le jugement obtenu par l'AFP.

Le tribunal judiciaire de Nanterre qui estime que la société a «de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés», lui enjoint de restreindre son activité aux seules «commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée». (afp/nxp)