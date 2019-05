La Pologne a adopté jeudi une législation considérablement renforcée contre les actes pédophiles après l'onde de choc provoquée par un documentaire sur la pédophilie au sein de l'Eglise catholique polonaise.

Les députés ont voté par 263 voix contre trois et trois abstentions de nouvelles dispositions prévoyant des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour les personnes reconnues coupables d'actes pédophiles, ainsi que des peines de prison à vie pour les pédophiles les plus dangereux. La nouvelle législation supprime aussi la prescription pour les cas de pédophilie les plus graves.

Le projet de loi était présenté par le parti conservateur au pouvoir, Droit et Justice (PiS), qui est proche de l'Eglise catholique et dispose de la majorité absolue au parlement. Son adoption intervient dix jours avant les élections européennes du 26 mai, pour lesquelles les deux principales forces politiques polonaises, le PiS et la Coalition européenne formée par plusieurs partis d'opposition, sont données au coude à coude par les sondages d'intentions de vote.

TELL NO ONE (2019) | Full Documentary Movie by Tomasz Sekielski | English Subtitles

Posté samedi dernier sur YouTube, le film des frères Tomasz et Marek Sekielski a été visionné près de 18 millions de fois. D'une durée de deux heures, il comporte des séquences tournées en caméra cachée où des victimes, à présent adultes, confrontent des prêtres âgés aux abus qu'elles ont subis des dizaines d'années plus tôt.

Certains des prêtres reconnaissent ces abus et présentent des excuses pour leurs agissements passés. Le documentaire explique que des prêtres polonais accusés de pédophilie ou même condamnés pour cela ont été transférés de leur paroisse vers une autre et ont pu continuer à exercer leur sacerdoce et à travailler avec des enfants.

Après avoir vu le film jeudi, le primat de l'Eglise polonaise Wojciech Polak a présenté des excuses «pour toute blessure infligée par des personnes de l'Eglise». Il s'est engagé à créer un «fonds de solidarité» pour fournir «une aide concrète» aux victimes, en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un fonds de compensation. «Pour ce qui est des compensations, nous devons nous conformer à la législation en vigueur en Pologne, donc si un tribunal en accorde une, l'Eglise n'est pas au-dessus de la loi», a déclaré Mgr Polak à la chaîne de télévision TVN24.

L'Eglise polonaise a reconnu en mars que près de 400 religieux avaient commis des abus sexuels sur des enfants et des adolescents au cours des trois dernières décennies, ce qui correspondait aux conclusions publiées un mois plus tôt par une association polonaise. (afp/nxp)