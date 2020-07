L’amie de Donald Trump Junior, fils aîné du président des États-Unis Donald Trump, a été testée positive au Covid-19, a rapporté vendredi le New York Times. Elle est l’une des principales responsables du financement de la campagne de Trump.

L’avocate et ancienne présentatrice de la chaîne Fox News se trouvait vendredi soir au mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, pour assister au discours du président et au feu d’artifice de la fête nationale du 4 juillet.

Testée positive après un examen de routine pratiqué auprès de toute personne susceptible de se trouver en contact direct avec Donald Trump, Kimberly Guilfoyle, 51 ans, a été immédiatement placée à l’isolement, a rapporté le New York Times.

