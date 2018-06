Des pluies torrentielles contrecarraient mercredi le sauvetage de douze enfants et de leur entraîneur de football pris au piège depuis quatre jours dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande.

Des moines bouddhistes ont été dépêchés sur les lieux pour prier en faveur d'un dénouement heureux alors que les familles s'accrochaient toujours à l'espoir qu'ils seraient secourus rapidement.

«La montée du niveau de l'eau est un obstacle majeur pour l'opération de sauvetage, et il y a eu de fortes pluies cette nuit», a déclaré à l'AFP Khanchit Chomphudaeng, un des responsables des efforts de sauvetage.

Selon la marine thaïlandaise, très impliquée dans cette opération mobilisant des centaines de personnes dont de nombreux plongeurs, le niveau de l'eau a augmenté de 15 centimètres dans la nuit. Et une troisième zone de ce réseau souterrain complexe et long de plusieurs kilomètres est désormais inondée.

