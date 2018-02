La police fédérale américaine a reconnu vendredi ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient après avoir été avertie en janvier de la dangerosité potentielle de Nikolas Cruz, l'homme qui a tué mercredi 17 personnes dans un lycée de Floride.

#UPDATE Last month, a person close to the gunman called the FBI tipline reporting concerns about him, but the FBI did not take any actions https://t.co/yUU7i4VWpK