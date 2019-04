La police nicaraguayenne a dispersé à coups de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène une manifestation d'opposants au président Daniel Ortega, dans la foulée d'une procession du Vendredi Saint près de la cathédrale de Managua, selon une journaliste de l'AFP sur place.

Les protestataires se sont mêlés aux participants à la procession religieuse, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, et ont crié des slogans hostiles au président, qu'ils tiennent pour responsable de la mort de quelque 325 personnes au cours de la répression du mouvement de contestation au Nicaragua depuis un an. «Oui à la démocratie! Non à la dictature!» ont scandé les manifestants au milieu des fidèles.

La police s'est abstenue d'intervenir pendant la procession. Une fois que celle-ci s'est achevée, les manifestants se sont dirigés vers une rue proche de la cathédrale pour continuer leur protestation. Les forces de l'ordre ont alors chargé, et les opposants ont riposté à coups de pierres et de fusées artisanales avant de se replier vers l'intérieur de la cathédrale.

Dans un communiqué, la police a accusé «un groupe de personnes armées de pierres, de mortiers et certaines d'armes à feu» d'avoir «tenté de manipuler le chemin de croix» du Vendredi Saint. Aucune arrestation ni aucun blessé n'ont été signalés.

Toutes les manifestations au Nicaragua sont interdites depuis septembre. Le maintien de ces interdictions, en dépit des engagements du gouvernement, est l'une des raisons qui ont poussé l'opposition à mettre un terme le 3 avril à plus d'un mois de négociations avec le régime.

L'opposition accuse Daniel Ortega, ex-guérillero sandiniste de 73 ans, d'avoir instauré une dictature. Elle réclame son départ et celui de la vice-présidente, son épouse Rosario Murillo. Le chef de l'Etat dénonce de son côté une tentative de putsch de l'opposition avec le soutien de l'Eglise catholique et de Washington. (afp/nxp)