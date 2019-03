Quelques dizaines de personnes dont certaines ont revêtu un gilet jaune ont bravé samedi matin l'interdiction de manifester sur une place du centre de Nice. Six personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

#GiletsJaunes Premiers échanges tendus avec la police sur la Place Garibaldi à #Nice https://t.co/2pgmkvlhSJ pic.twitter.com/MAKwhTTllc — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) 23 mars 2019

La situation restait assez confuse à midi sur la place Garibaldi, à l'intérieur du périmètre d'interdiction établi par la préfecture, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les forces de l'ordre, présentes en nombre avec plusieurs dizaines d'hommes, ont tenté plusieurs fois de disperser les participants au rassemblement, dont certains portent un gilet jaune. Une partie d'entre eux se sont assis, certains chantaient la Marseillaise ou criaient «liberté !».

Une femme âgée est tombée pendant une charge de la police, et a été blessée. Les pompiers l'ont évacuée, consciente, a constaté l'AFP.

La préfecture des Alpes Maritimes a fait état de six interpellations depuis le matin dans le cadre de l'interdiction de manifester à Nice, où elle a mis en place un périmètre d'interdiction de manifestations et de rassemblements très étendu.

Outre l'acte 19 des «gilets jaunes», il s'agit selon les autorités d'assurer la sécurité d'une visite du président chinois Xi Jinping et d'Emmanuel Macron, dimanche et lundi.

«Trouble à l'ordre public»

Les contraventions encourues en cas de participation à une manifestation interdite ont été portées de 38 à 135 euros par un décret jeudi. Si «des attroupements sont constatés» dans ces zones, il y aura «interpellation et amende», avait promis le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez.

A Nice, l'interdiction, justifiée par «le risque manifeste de trouble à l'ordre public», s'étend sur une grande partie de l'agglomération, dont la Promenade des Anglais et l'aéroport, plus ou moins étendue en fonction des jours entre samedi 04h00 et lundi 12h00.

« Gilets jaunes » : interdictions de manifester à Paris, Nice, Toulouse et dans une douzaine d’autres villes https://t.co/CRpMYJmqK2 — Le Monde (@lemondefr) 23 mars 2019

Sept communes sont concernées, en plus de Nice, comme Eze, La Turbie, Cap d'Ail ainsi que Beaulieu-sur-mer où doivent dîner les deux chefs d'Etat dimanche. Le préfet a en outre établi des périmètres interdits à toute personne sauf aux résidents, avec un filtrage de l'accès par la police, des palpations et des fouilles, et une interdiction de circulation et de stationnement des véhicules.

Ces restrictions supplémentaires concernent notamment une portion de la Promenade des Anglais située au pied du célèbre hôtel Negresco où doit séjourner le président chinois Xi Jinping. (ats/nxp)