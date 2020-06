La police de Minneapolis, où est décédé le Noir George Floyd asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation, va être «démantelée». Sa mort a déclenché des manifestations contre le racisme dans le monde entier.

«Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population», a déclaré dimanche la présidente du conseil municipal de la ville du Minnesota, Lisa Bender, sur CNN.

Elle a précisé avoir l'intention de transférer les fonds alloués au budget de la police de la ville vers des projets s'appuyant sur la population. Le conseil municipal compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle, a-t-elle ajouté. «L'idée de ne pas avoir de police n'est certainement pas un projet à court terme», a-t-elle précisé.

Police «pas réformable»

La conseillère municipale Alondra Cano a indiqué sur Twitter que la décision avait été prise «avec une majorité du conseil municipal de Minneapolis suffisante pour éviter un veto». Selon elle, le conseil a conclu que la police de la ville n'était «pas réformable et que nous allions mettre fin au système de maintien de l'ordre actuel».

Un policier blanc de Minneapolis a été inculpé du meurtre de George Floyd, un homme noir de 46 ans, le 25 mai. Une vidéo filmée par un passant le montre avec un genou appuyé pendant près de neuf minutes sur le cou de la victime, qui signale ne plus pouvoir respirer. Trois policiers qui l'accompagnaient ont également été mis en examen.

