Dimanche 5 avril, la police a fait une intervention remarquée dans un quartier de Surate, dans l'État indien du Gujarat. Ses agents avaient confectionné une tenue coronavirus, avec casques, boucliers et bâtons en forme de virus.

Affublés ainsi, les policiers faisaient passer les messages de prévention aux habitants, leur demandant de rester chez eux si possible et de respecter une distance de sécurité. L'épidémie n'a pas pour l'instant très durement frappé cet État de plus de 60 millions d'habitants puisque seul 270 cas y ont été recensés, faisant 12 morts . Au 6 avril , l'Inde et ses 1,3 milliard d'habitants, confinée depuis le 23 mars , comptait 4000 cas et plus de 100 morts , relève «India Today» .

Le journal explique que dans d'autres villes du pays, les policiers ont soit porté des casques coronavirus, soit ont chanté des chansons populaires ou de Bollywood pour sensibiliser la population aux précautions à prendre.

Michel Pralong