Coup sur coup, la police de Hambourg vient de séquestrer deux bolides, relate «Focus», qui révèle l'étonnante information. Une Lamborghini Aventador et une Porsche Panamera Turbo. Pour des excès de vitesse? Des manœuvres dangereuses? Non: car elles scintillent de mille feux. Toutes deux dorées, elles sont suspectées de pouvoir éblouir les autres usagers de la route et donc provoquer des accidents.

L’homme de 31 qui roulait avec la Porsche circulait en outre sans permis valable. Le propriétaire de la Lamborghini a lui 32 ans. Il a acheté l’an dernier son bolide couleur noire. Puis l’a fait couvrir de feuilles d’or pour un coût estimé par «Focus» à 4000 à 5000 euros.

Une expertise ordonnée

Les deux véhicules vont maintenant subir une expertise pour déterminer si leurs propriétés réfléchissantes représentent réellement un danger dans la circulation. Si le verdict est négatif, les deux sportives pourront à nouveau scintiller dans les rues de la ville allemande. Dans le cas contraire il faudra retirer la couche dorée…

(Le Matin)