La politique économique d'Emmanuel Macron est jugée socialement injuste par 72% des Français, selon un sondage publié jeudi. Un an après son élection, 58% des Français ont une mauvaise opinion de sa politique économique et fiscale.

La proportion monte à 88% parmi les sympathisants de La France insoumise, 75% des sympathisants du Front national, 59% des sympathisants socialistes et 56% des sympathisants Les Républicains. En revanche, les sympathisants La République en marche la plébiscitent (92%).

Cette politique est jugée favorable aux entreprises (70%), plutôt «de droite» (69%) et a rehaussé l'image de la France (55%). Une majorité estime qu'elle n'a pas amélioré la situation économique de la France (58%), selon ce sondage Odoxa réalisé pour BFM Business, Challenges et Aviva Assurances.

L'enquête a été menée les 25 et 26 avril auprès d'un échantillon de 1007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (ats/nxp)