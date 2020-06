La présence de troupes américaines en Allemagne est «importante» pour la sécurité américaine et européenne, a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas après l'annonce par Donald Trump qu'il voulait nettement réduire la présence américaine en Allemagne.

«Nous pensons que la présence américaine en Allemagne est importante pour la sécurité non seulement de l'Allemagne mais aussi pour la sécurité des Etats-Unis et particulièrement pour la sécurité de l'Europe», a affirmé M. Maas lors d'une viste en Pologne au lendemain de l'annonce du président américain.

«Coût énorme»

Donald Trump a assuré à la presse que 52 000 soldats américains étaient actuellement stationnés en Allemagne, principal ancrage des forces américaines de l'Otan. «C'est un coût énorme pour les Etats-Unis», a-t-il ajouté. «Nous allons donc réduire le nombre, nous allons le porter à 25 000».

«L'Allemagne a des arriérés, ça fait des années qu'ils ont des arriérés et ils doivent des milliards de dollars à l'Otan, et il faut qu'ils paient», a-t-il dit, allant jusqu'à qualifier l'Allemagne de «délinquante». «Nous protégeons l'Allemagne et ils ont des arriérés, c'est ridicule».

Réunion des ministres

Heiko Maas a affirmé que Berlin n'avait pas reçu de détails sur la date et les modalités de cette réduction. «Ni le département d'Etat ni le Pentagone n'ont été en mesure de fournir des informations à ce propos», a-t-il précisé, ajoutant que tout changement dans l'architecture de la sécurité européenne «doit être absolument discuté».

Le sujet doit être évoqué mercredi lors d'une réunion en vidéoconférence des ministres de la Défense de l'Otan. «Il s'agit d'un accord bilatéral entre l'Allemagne et les Etats-Unis, mais la question est importante pour l'Alliance», a commenté mardi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg au siège de l'Otan à Bruxelles. (afp/Le Matin)