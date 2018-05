La presse iranienne était unanime mercredi pour dénoncer la décision du président américain de quitter l'accord nucléaire. Elle est toutefois divisée entre les journaux réformateurs, qui espèrent sa survie, et les conservateurs qui, eux , prônent une réaction dure.

«L'accord nucléaire sans le gêneur», titre sur sa Une le grand quotidien réformateur Etemad, qui reprend un tweet du président iranien Hassan Rohani: «On a été débarrassé du mal de quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. L'accord continuera si les intérêts de l'Iran sont assurés avec les cinq (autres pays signataires de l'accord). L'Iran est plus uni que jamais pour neutraliser les sanctions illégitimes des Etats-Unis», poursuit l'article.

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.... pic.twitter.com/58qwBLzxIH