La reine Elizabeth II s'est décrite comme «une grand-mère bien occupée» dans son message de Noël. Celui-ci a été diffusé mardi par les principales chaînes de télévision britanniques.

«L'année a été bien remplie pour ma famille, avec deux mariages et deux bébés, et un autre bébé attendu pour bientôt», a déclaré la reine dans son message de Noël, enregistré la semaine dernière.

Cette année, son petit-fils Harry, fils du prince Charles et de Diana, a épousé en mai l'ex-actrice américaine Meghan Markle. Sa petite-fille Eugenie, fille du prince Andrew et de Sarah, a épousé en octobre son compagnon de longue date, Jack Brooksbank, à Windsor.

«Duchesse difficile»

Côté naissances, le prince William et Kate ont eu leur troisième enfant en avril, Louis, tandis que sa petite-fille, Zara Tindall, fille unique de la princesse Anne, a donné naissance à une fille en juin. Harry et Meghan attendent en outre un bébé au printemps. «Cela contribue à maintenir une grand-mère bien occupée», a observé la souveraine de 92 ans.

Le message de la reine intervient alors que la lune de miel entre Meghan Markle et les tabloïds semble toucher à sa fin. L'ex-actrice, surnommée par certains commentateurs «duchesse difficile», serait si exigeante que certains courtisans auraient jeté l'éponge et démissionné.

Les membres de la famille royale ont cependant affiché une visage souriant pour les caméras en assistant à la messe de Noël près d'une de leurs résidences du nord-est de l'Angleterre.

In her Christmas message, Queen Elizabeth reminds the UK that peace and goodwill is “needed as much as ever”. https://t.co/8V5qEH8RAV pic.twitter.com/xPZKk8cLO2