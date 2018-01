Météo-France a relevé des vents soufflant à plus de 100 km/h dans les terres et à 150 km/h sur le littoral de Charente-Maritime et des Landes.

Un homme d'une soixantaine d'années a été tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait près de Saint-Jean-Pied-de-Port, selon la gendarmerie de Pau.

Tempête Carmen: des rafales jusqu'à 150km/h attendues sur la côte https://t.co/nTko5vTzDH pic.twitter.com/akBs5DZFZ4 — BFMTV (@BFMTV) 1 janvier 2018

«Carmen», la troisième tempête hivernale après «Ana» et «Bruno» en décembre, a atteint la côte atlantique lundi matin, mais, dès dimanche après-midi, l'ouest du pays a été touché par des pluies parfois soutenues accompagnées de rafales de vent de 60 à 80 km/h ainsi que par de «fortes vagues» sur le littoral.

Foyers privés d'électricité

Le réseau de distribution Enedis précise dans un communiqué que «1500 agents (...) et entreprises prestataires sont mobilisés sur tout le territoire pour faire face à la situation et rétablir les clients au plus vite en ce 1er janvier 2018». En Bretagne, le courant a été rétabli pour 30'000 foyers, mais 10'000 autres en étaient toujours privés dans l'après-midi.

Vigilance orange

Dans la perspective de vents «violents» qui pourront aller jusqu'à des rafales de 140 km/h par endroits, Météo-France avait annoncé dimanche le placement dès lundi 6h de 26 départements en vigilance orange «vent» et/ou «vagues-submersion».

Tempête Carmen. 133 km/h à Penmarc'h, 130 à Belle-Ile... [Direct] https://t.co/bCY8g7u1i1 pic.twitter.com/g36bcWMm5b — Le Télégramme (@LeTelegramme) 1 janvier 2018

La concomitance du passage de «Carmen» avec des coefficients de marée élevés (97 pour la pleine mer lundi après-midi) risque d'entraîner des phénomènes de submersion marine sur les parties «exposées ou vulnérables» du littoral.

Tous les départements de la façade ouest, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques, sont concernés par l'alerte orange «vagues-submersion». (ats/nxp)