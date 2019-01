Des dizaines de milliers de touristes ont fui plusieurs îles du golfe de Thaïlande, menacées par la tempête tropicale Pabuk qui devrait entraîner de fortes pluies, des vents violents et des vagues d'au moins cinq mètres, ont annoncé jeudi les autorités.

Même si aucun ordre officiel n'a été donné, les touristes, très nombreux pendant les fêtes de fin d'année, ont commencé à évacuer les lieux dès mercredi alors que la tempête devrait frapper vendredi soir les îles de Koh Samui, Koh Phangnan et Koh Tao.

Tropical storm #Pabuk is nearing #Thailand. It could become the most devastating #Cyclone to hit the region since 1962. pic.twitter.com/fNyqjFrRGF