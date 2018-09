Les images sont impressionnantes. Samedi en début d'après-midi, alors que plusieurs enfants de la ville de Changde, dans la province du Hunan, s'amusaient dans ce château gonflable géant, une brusque et violente rafale de vent l'a complètement retourné. Deux enfants ont été emprisonnés sous la structure renversée et une femme a été sérieusement blessée aux jambes, heurtée par le château. Les enfants ont pu être libérés, souffrant de blessures légères. Ces vents sont provoqués par le typhon Mangkhut qui, après avoir balayé les Philippines et Hong Kong, remonte vers le centre de la Chine. (Le Matin)