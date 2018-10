La tour Eiffel s'est parée d'or, lundi soir, en hommage à Charles Aznavour. Le chanteur de 94 ans était décédé la nuit précédente.

«Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or», avait annoncé plus tôt sur Twitter la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Sur le pont de Iéna, des images géantes de l'artiste ont été projetées. Elles ont été fournies gracieusement par le photographe personnel de Charles Aznavour, précise RTL.

Par ailleurs, Anne Hidalgo a proposé qu'un lieu de Paris soit baptisé du nom du chanteur disparu.

(Le Matin)