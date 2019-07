La fusillade qui a fait trois morts, dont une vacancière touchée par une balle perdue, dimanche soir à Ollioules (Var) «ressemble un peu à un guet-apens», a estimé lundi le procureur adjoint de Toulon. Dominique Mirkovic «privilégie» la piste du règlement de compte.

Les victimes visées, deux hommes de 29 et 30 ans condamnés notamment pour des faits de violences, violences aggravées pour le premier et trafic de produits stupéfiants pour le second en 2017, étaient arrivées «une heure avant» à la station de lavage où a eu lieu la fusillade, a précisé le magistrat.

«La piste du règlement de compte est privilégiée au vu du mode opératoire et de la personnalité des victimes», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Une enquête de flagrance pour «assassinat en bande organisée» et «association de malfaiteurs» a été ouverte. «Nous n'avons pas d'éléments sur les auteurs» de la fusillade, deux hommes qui ont pris la fuite en traversant à pied la rivière située à l'arrière de la station de lavage qu'ils ont également franchie à l'aller, a précisé M. Mirkovic.

Un des deux hommes décédés était porteur d'une sacoche avec un pistolet automatique de calibre 7,65 chargé mais pas «chambré» (la balle n'est pas engagée dans le canon), de 200 g de résine de cannabis et d'espèces, selon le procureur adjoint.

En tout, 29 étuis de calibre 7,62 --utilisés notamment dans les Kalachnikov-- et 15 étuis de balles 9 mm «possiblement tirés par un pistolet automatique ou mitrailleur» ont été retrouvés sur les lieux, a encore ajouté le magistrat.

Trois personnes sont décédées dans cette fusillade. Les deux hommes visés par les tirs, ainsi qu'une touriste de 58 ans, victime collatérale, qui circulait à scooter avec son mari et aurait été victime d'une balle perdue, comme son époux, transféré à l'hôpital dans un état grave. Les jours de ce dernier ne sont plus en danger, a déclaré le procureur adjoint. (ats/nxp)