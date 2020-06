De Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d’Européens ont rejoint dimanche les manifestations contre le racisme. Ils ont prolongé la vague de protestation déclenchée aux États-Unis par la mort de George Floyd.

À Bruxelles, près de 10’000 manifestants d’après la police, ont exprimé leur colère devant le palais de justice. «Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens», a souligné Ange Kaze, porte-parole du Belgian Network for Black Lives. La police est intervenue après la manifestation pour disperser des casseurs. Ils étaient des milliers aussi à marcher contre le racisme aux Pays-Bas, à Zwolle (nord) et Maastricht (sud).

À Madrid, quelque 3000 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées à la mi-journée devant l’ambassade des États-Unis. Noirs et Blancs, ils ont dénoncé la mort de George Floyd, un Africo-américain de 46 ans, répétant ses derniers mots «Je ne peux pas respirer» et chantant «Pas de paix sans justice».

À Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la vaste Piazza del Popolo des milliers de jeunes qui se sont agenouillés en silence, le poing levé, pendant neuf minutes, le temps pendant lequel un policier a appuyé son genou sur le cou de George Floyd jusqu’à sa mort. En se relevant, ils ont crié: «Je ne peux pas respirer!»

Bravant l’interdiction des autorités, des milliers de Britanniques ont manifesté à Londres, pour la deuxième journée consécutive, mais aussi dans d’autres villes du Royaume-Uni, notamment à Bristol.

