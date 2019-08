À l'époque, ce véhicule manqua son rendez-vous avec l'histoire. Samedi 17 août dernier, c'est sa vente qui a échoué suite à un gros cafouillage lors d'enchères tenues lors de le semaine de l'automobile à Monterey (Californie).

Ferdinand Porsche, qui travaillait à l'époque pour VW, propose en 1938 un modèle sport inspiré du châssis de la Coccinelle, qui est resté au stade de projet. Mais en 1939, le parti nazi commande à l'ingénieur une voiture pour participer à une grande course entre Rome et Berlin pour célébrer l'alliance entre l'Allemagne et l'Italie. Ferdinand Porsche ressuscite alors ce modèle Type 64. Qui ne participera jamais à cette compétition puisque celle-ci fut annulée, la Seconde guerre mondiale ayant éclaté.

Dernier exemplaire

Trois de ces automobiles furent toutefois construites et seule celle-ci subsiste à ce jour. Elle fut d'ailleurs reconstruite par Porsche suite à un accident et est considérée comme la première voiture portant le nom Porsche sur sa carrosserie, celui-ci ayant été enregistré en 1946 seulement.

Cela devait donc être l'une des attractions de cette grande vente aux enchères organisée par RM Sotheby's, mais les choses ont rapidement mal tourné. Estimée à 20 millions de dollars, prix minimum que demandait son propriétaire actuel, la voiture a reçu une première enchère annoncée par le commissaire-priseur à 13 millions de dollars. Sauf que la tableau a affiché 30 millions . Premières exclamations dans la salle.

Une erreur de 53 millions

Une deuxième enchère à 14 millions s'est affichée à 40 millions puis enfin une autre à 17 millions , devenue 70 millions à l'écran . Le commissaire-priseur s'est aperçu du problème et a compris qu'il provenait de son accent, car il est Néerlandais. La personne chargée d'afficher les ecnhères avait mal compris ce qu'il disait, entendant 30 (thirty) quant le commissaire disait 13 (thirteen) . «J'ai dit 17 (seventeen) , pas 70 (seventy) , désolé, c'est mon accent» dit alors ce dernier. Mais le mal était fait est une partie du public avait déjà quitté la salle face cette gabegie. Les enchères furent adjugées à 17 millions , mais annulées, le propriétaire jugeant la somme insuffisante et la vente non conforme. RM Sotheby's s'est platement excusée et a assuré qu'elle ferait tout son possible pour vendre le véhicule.

De nombreuses personnes dans la salle ont filmé cette vente surréaliste. Vidéo YouTube Ian Karr

6,3 millions pour l'Aston Martin de James Bond