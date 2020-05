La scène s'est passée samedi dans un bar-restaurant doté d'une piscine peu profonde au bord du lac des Ozarks, un grand réservoir créé dans les monts Ozarks, dans le centre du pays. «Pas d'inquiétude Covid au lac des Ozarks», a tweeté Scott Pasmore, un journaliste de télévision, en filmant l'effervescence depuis une terrasse du bar, des centaines de personnes, gobelets à la main, dans l'eau jusqu'à la taille.

L'Etat du Missouri a levé le 4 mai une partie des restrictions sur les rassemblements et les bars et les restaurants, mais les consignes obligatoires de distanciation physique n'étaient à l'évidence pas respectées.

Le Missouri est parmi les Etats américains les moins touchés par le nouveau coronavirus, avec 12 000 cas et 681 décès, selon les chiffres de l'Etat. Le comté de Miller, où se situe le bar, n'a enregistré que quatre cas. Mais l'inquiétude est vive aux Etats-Unis, où le déconfinement a commencé dans les 50 Etats mais où le virus reste actif dans plusieurs régions.

This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? pic.twitter.com/m0qsEQ4KLp