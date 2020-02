Le ministère nigérian de l'Environnement a ordonné une enquête à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant un lamentin – gros mammifère aquatique herbivore appartenant à une espèce protégée –, traîné dans une rue, qui a suscité l'indignation des organisations protectrices de l'environnement.

This horrific vid was filmed in #DeltaState #Nigeria yesterday. It is about a West African manatee being dragged down. Despite they are a protected species, they still are hunted and eaten what i assume it is the purpose of this horrific act.... pic.twitter.com/vpEtNwwKoP