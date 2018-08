Les pays de la région initient une politique commune

La Colombie et le Pérou ont annoncé mardi qu'ils échangeraient leurs informations sur les centaines de milliers de migrants du Venezuela qu'ils reçoivent, première étape vers une politique régionale. L'échange de données vise à éviter que les migrants reçoivent assistance dans plusieurs pays, «retirant la possibilité à d'autres» Vénézuéliens d'en bénéficier, a déclaré Christian Krüger, directeur du service colombien des migrations.



De son côté, l'Equateur a avancé au 3 et 4 septembre une réunion sur cette vague migratoire, à laquelle sont invités 13 pays de la région et qui était initialement prévue deux semaines plus tard.