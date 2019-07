Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé samedi que le Brexit représentait une «énorme opportunité économique». Sa prédécesseure Theresa May l'a toutefois traité comme un «évènement climatique hostile».

«Quitter l'Union européenne est une énorme opportunité économique pour faire des choses que nous n'avons jamais été autorisés à faire pendant des décennies», a déclaré le nouveau Premier ministre. Il a prononcé un discours à Manchester (nord-ouest).

Il est venu promettre de nouveaux investissements dans les régions qui ont voté en faveur du Brexit lors du référendum de 2016. Boris Johnson a notamment assuré qu'il allait intensifier les négociations sur les accords commerciaux post-Brexit et mettre en place des ports francs pour stimuler l'économie. «Quand les gens ont voté pour quitter l'Union européenne, ils n'ont pas seulement voté contre Bruxelles, mais aussi contre Londres», a-t-il dit.

«Reprendre le contrôle»

Boris Johnson a dévoilé dans ce discours ses priorités pour le pays. Il a promis de donner plus de pouvoirs aux communautés locales et de renforcer les infrastructures de télécommunications et de transport.

«Reprendre le contrôle ne signifie pas seulement que Westimster va regagner sa souveraineté sur l'UE, cela signifie également que nos villages, nos villes et nos comtés vont gagner en autonomie», a-t-il encore déclaré.

Interrogé sur les négociations liées au Brexit, Boris Johnson a dit qu'il était prêt à s'engager avec les partenaires de l'UE, mais seulement si le «backstop» -clause de sauvegarde qui permettrait d'éviter en dernier recours le retour d'une frontière physique entre l'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du nord, britannique- était retiré de l'accord de divorce en vigueur conclu par Theresa May.

«Supprimer pour avancer»

«L'approche du gouvernement du Royaume-Uni n'est pas de se désengager, ni d'être distant, ni d'attendre qu'ils viennent à nous, nous allons essayer de résoudre ce problème», a ajouté le Premier ministre. «Nous ne pouvons pas le faire tant que ce backstop anti-démocratique, qui cherche à diviser notre pays, diviser le Royaume-Uni, reste en place. Nous avons besoin de le supprimer et ensuite, nous pourrons avancer», a-t-il encore affirmé. (ats/nxp)