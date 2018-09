L'avocat d'une des femmes qui accuse le juge Brett Kavanaugh d'agression ou d'inconduite sexuelle a déclaré samedi que le FBI avait pris contact avec sa cliente. Les enquêteurs ont donc élargi leurs investigations au-delà des accusations de Christine Blasey Ford.

«Nous pouvons confirmer que le FBI a contacté Deborah Ramirez pour l'interroger et qu'elle a accepté de coopérer à l'enquête», a déclaré John Clune sur Twitter. «Par respect pour l'intégrité de la procédure, nous ne ferons pour le moment aucun autre commentaire.»

We can confirm the FBI has reached out to interview Ms. Ramirez and she has agreed to cooperate with their investigation. Out of respect for the integrity of the process, we will have no further comment at this time.