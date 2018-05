Les premières élections législatives en près d'une décennie se tiennent dimanche au Liban. Les équilibres politiques historiquement fragiles ont été mis à rude épreuve ces dernières années par le tumulte régional, et surtout le conflit en Syrie voisine.

Même s'il est prévu que les partis traditionnels siègent au nouveau Parlement, le puissant mouvement armé chiite du Hezbollah, allié de la Syrie et de l'Iran, pourrait renforcer son rôle en obtenant la majorité, et ceci pour la première fois depuis 2005.

Lebanese living overseas and voting for the first time could throw out the political old guard https://t.co/6axbUBB9jP #LebaneseElections2018 #Lebanon pic.twitter.com/5ggciR1W1O