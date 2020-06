La diplomatie chinoise a décidé de répondre officiellement à «une blague raciste» de Donald Trump, écrit «Le Parisien». En meeting dans l’Oklahoma samedi dernier, le président américain avait en effet surnommé l’épidémie de coronavirus le «Kung Flu». Un jeu de mots entre kung fu et «flu», la grippe en anglais.

Les autorités de Pékin ont rappelé au locataire de la Maison-Blanche que «la Chine s'oppose résolument au fait d'utiliser l'origine du virus dans le but de stigmatiser» leur pays, explique le quotidien français.

Il a «récidivé»...

Donald Trump souhaitait seulement «souligner le fait que le virus est originaire de Chine alors que la Chine essaie de façon ridicule de réécrire l'histoire, de façon ridicule de blâmer les soldats américains pour le coronavirus» a commenté la porte-parole de la Maison-Blanche Kayleigh McEnany.

Ajoutons que la réaction chinoise n’a manifestement pas ébranlé le président américain. Car comme le note Forbes, il a «récidivé» mardi à Phoenix, en Arizona. Et son public a manifestement beaucoup apprécié...

Trump once against refers to coronavirus with the racist "Kung Flu" moniker, prompting huge cheers from his Turning Point Action audience. He then expresses confusion about what the "19" in "Covid-19" stands for. pic.twitter.com/jLhWBW91aw