Les autorités nigérianes ont annoncé lundi qu'elles mettaient tout en oeuvre pour libérer les 12 membres d'équipage du navire de marchandises enlevés par des pirates le week-end dernier, au large du Delta du Niger.

«Tolérance zéro»

L'Agence nigériane d'administration et de sécurité maritimes (NIMASA) a déclaré qu'elle avait «commencé des opérations de recherche (et de sauvetage)» de l'équipage du Glarus, navire de la société suisse Massoel Shipping.

Le directeur général de NIMASA, Dakuku Peterside, a déclaré dans une conférence de presse à Lagos que l'agence travaillait «pour s'assurer qu'ils soient trouvés et libérés sans condition».

La recherche et le sauvetage sont menés avec la marine nigériane et d'autres agences de sécurité, a-t-il annoncé .

«Le problème de la piraterie dans le golfe de Guinée est un défi que nous reconnaissons et nous sommes déterminés à affronter», a-t-il déclaré, promettant une «tolérance zéro».

Samedi matin, un groupe de pirates a réussi à monter sur le pont du Glarus, grâce de hautes échelles et ont coupé les barbelés de protection, a indiqué dimanche l'armateur. L'attaque s'est déroulée dans le sud-ouest de l'île Bonny, près de la ville de Port Harcourt, dans le sud du pays.

Après avoir détruit une grande partie de l'équipement de communication sur le navire, le groupe est parti avec 12 des 19 membres de l'équipage, qu'ils ont pris en otage, selon l'armateur.

