Le 50e prix Nobel d'économie a été attribué lundi aux Américains William Nordhaus et Paul Romer, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il récompense leur travaux en matière de modélisation de l'effet de l'activité économique sur le climat.

Favoris du Nobel depuis plusieurs années, les co-lauréats «ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps: conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète», a indiqué l'Académie royale des sciences. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 1,06 million de francs).

BREAKING NEWS: ?The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 octobre 2018

Professeur à l'université de Yale, William Nordhaus, 77 ans, a été le premier, dans les années 1990, à modéliser le lien entre l'activité économique et le climat en conjuguant les théories et l'expérience tirées de la physique, de la chimie et de l'économie, a motivé le jury Nobel. Ces travaux font aujourd'hui autorité et servent à prédire ou quantifier les conséquences des politiques climatiques, par exemple la taxe carbone.

Paul Romer, 62 ans, enseignant à la Stern School of Business de l'université de New York, a posé les bases de la théorie de «la croissance endogène». Il a montré comment «l'accumulation d'idées soutient la croissance économique sur le long terme» et mis en avant le rôle des forces économiques et des régulations dans «l'inclination» des entreprises à innover.

Désaccord à la Banque mondiale

M. Romer a démissionné avec fracas au début de l'année de son poste d'économiste en chef de la Banque mondiale sur fond de désaccord avec le président de l'institution. Le prix Nobel d'économie était allé l'an dernier à l'Américain Richard Thaler, père de la méthode dite du «coup de pouce», censée corriger les comportements irrationnels des consommateurs, contribuables ou investisseurs.

L'économie conclut une saison Nobel amputée de son prix de littérature en raison de son report d'un an par l'Académie suédoise, affaiblie par un scandale d'agressions sexuelles et de fortes divisions internes. Seul prix à ne pas figurer au testament de l'inventeur suédois Alfred Nobel, le prix de «sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel» a été créé en 1968 par la Banque de Suède à l'occasion de son tricentenaire et décerné pour la première fois l'année suivante.

Après les prix scientifiques dévoilés à Stockholm, le prix de la paix décerné à Oslo a couronné le combat de la Yézidie Nadia Murad, ex-esclave du groupe Etat islamique, et du médecin congolais Denis Mukwege contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. (afp/nxp)