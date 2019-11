Le Premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, dont la coalition est donnée largement en tête des législatives sur l'île Maurice, a revendiqué la victoire vendredi. Selon des résultats officiels partiels, il obtiendrait la majorité absolue.

Les projections à 22h00 (19h00 en Suisse), portant sur plus de 80% des bulletins dépouillés, donnaient une large avance à l'Alliance Morisien (AM, centre droit), composée du Mouvement socialiste mauricien (MSM) de M. Jugnauth et du Muvman Liberater (ML). Selon ces chiffres communiqués par la Commission électorale, l'AM obtiendrait 38 sièges, contre 13 à l'Alliance nationale, une coalition de centre gauche, et 9 au Mouvement militant mauricien (MMM).

On le disait sous pression et en quête de légitimité mais avec 38 des 60 sièges à pourvoir, Pravind Jugnauth, a remporté les élections législatives de Maurice. Autres faits majeurs : le pari raté de Paul Bérenger et surtout l'échec (personnel) de l’ancien PM, Navin Ramgoolam… pic.twitter.com/3P7aimjCgh — L'Eco austral (@Ecoaustral) November 8, 2019

«Mandat clair et net»

«J'ai reçu un mandat clair et net», a affirmé Pravind Jugnauth devant ses partisans en liesse rassemblés dans une école de Quartier Militaire, une ville de sa circonscription, dans le centre de l'île. «Le travail va continuer», a-t-il ajouté. «Je serai toujours le Premier ministre de tous les Mauriciens».

Selon les résultats partiels, Pravind Jugnauth obtiendrait la majorité absolue, fixée à 32 députés. Il resterait ainsi aux commandes de l'île, qui depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968 est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, pour un mandat de cinq ans.

Les électeurs devaient choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale Maurice et deux à Rodrigues, une petite île située quelque 600 km plus à l'est. Les deux îles appartiennent à l'archipel des Mascareignes, dans l'océan Indien.

Pour la première fois depuis 1976, ces élections mettaient aux prises trois blocs et non deux. Très concernés, les Mauriciens se sont déplacés en masse aux urnes, avec un taux de participation de 76,84%, légèrement supérieur à celui de 2014 (74,11%). (ats/nxp)