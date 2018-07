Le Premier ministre haïtien Jack Guy Lafontant a annoncé samedi la suspension «jusqu'à nouvel ordre» de la hausse des prix des produits pétroliers, qui a déclenché vendredi une vague de violences populaires à travers le pays.

«Le gouvernement annonce la suspension de la mesure d'ajustement des prix des produits pétroliers jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le chef du gouvernement sur Twitter. Peu avant cette annonce, le président de la chambre des députés Gary Bodeau avait lancé un ultimatum de deux heures au gouvernement pour revenir sur la hausse des prix, sans quoi le gouvernement serait «considéré comme démissionnaire».

All roads around the PAP, #Haiti airport now blocked by anti-govt protesters. pic.twitter.com/hsWbAvSeCd