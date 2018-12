Les sénateurs américains ont repris samedi leurs négociations pour sortir de l'impasse qui a entraîné une fermeture partielle des administrations fédérales. Les discussions se heurtent sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump.

«Nous négocions avec les démocrates sur la sécurité aux frontières dont nous avons absolument besoin (gangs, drogues, trafic d'êtres humains et plus) mais ça pourrait durer longtemps», a prévenu samedi en fin de matinée le président américain, qui a différé son départ en vacances en Floride.

M. Trump réclame que le budget de fonctionnement d'une partie de l'administration intègre 5 milliards de dollars (4,97 milliards de francs) pour financer la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, l'un de ses principaux engagements de campagne.

Le chef de la majorité à la Chambre haute du Congrès Mitch McConnell a affirmé samedi que des «discussions productives» se déroulaient en coulisses pour mettre fin à cet «épisode regrettable» de la vie politique américaine.

Trois textes en discussion

A l'ouverture de la séance à midi (18h00 en Suisse) au Sénat, il portait un chandail rouge «dans l'espoir que Noël ne soit pas trop éloigné pour nous tous», a-t-il dit.

Le patron des sénateurs démocrates Chuck Schumer a indiqué que trois textes étaient en discussion, allouant chacun 1,3 milliard de dollars pour la sécurité frontalière. Il a répété son opposition à la construction d'un mur «cher, inefficace dont la majorité des Américains ne veulent pas».

Avec seulement 51 sièges sur 100 au Sénat, les républicains ne disposent pas des 60 voix nécessaires pour l'adoption d'une loi budgétaire. Et ils ne peuvent pas compter sur un appui des démocrates pour financer le mur.

Mais les négociations promettent d'être difficiles entre un président et une opposition campés sur leurs positions et qui se renvoient la responsabilité de la situation. Aucun vote n'interviendra «jusqu'à ce que le président et les démocrates du Sénat trouvent un accord de fond» sur le budget, a ajouté M. McConnell. Selon la règle, les élus doivent être avertis 24 heures à l'avance de tout vote, ce qui semble indiquer que rien ne devrait bouger avant dimanche au plus tôt.

Congé sans solde

En attendant, environ 800'000 fonctionnaires ont été mis en congé sans solde ou, pour les services jugés essentiels, forcés de travailler sans être payés. La mesure affecte des ministères importants comme la Sécurité intérieure, la Justice, le Commerce, les Transports, le Trésor ou l'Intérieur, qui gère les parcs nationaux très visités pendant les fêtes, comme le Grand Canyon.

La Statue de la Liberté doit toutefois rester ouverte au public grâce au financement de ses opérations par l'Etat de New York.

De son côté, l'agence de supervision du transport aérien américain (FAA) a assuré sur Twitter que le trafic aérien était «pleinement opérationnel» et que le blocage n'avait «pas d'effet sur la sécurité» des passagers.

Le principal syndicat de fonctionnaires, l'AFGE, a pour sa part fustigé un blocage «honteux, inacceptable et un gaspillage tout à fait évitable des dollars des contribuables». Pour Hank Johnson, élu démocrate de Géorgie, le shutdown affecte les fonctionnaires qui «méritent de pouvoir payer leur loyer, payer des cadeaux de Noël et manger».

Troisième blocage de l'année

Ce blocage budgétaire est le troisième de l'année, après janvier (trois jours) et février (quelques heures), déjà à cause de la question migratoire.

Mais il intervient dans un contexte tendu avec l'annonce présidentielle du retrait des troupes américaines de Syrie. Cette décision a provoqué les démissions du ministre de la Défense Jim Mattis et de l'émissaire pour la coalition internationale antijihadistes Brett McGurk.

Le sénateur républicain James Lankford s'est montré optimiste samedi matin. Ce shutdown «sera court» car les deux camps ne sont «pas si éloignés», a-t-il dit sur Fox News.

Une marge de négociations semble exister si, à défaut des 5 milliards, un montant substantiel était consacré à la sécurité aux frontières. Mais les parlementaires ultra-conservateurs ont déjà considéré comme «inacceptable» une précédente proposition qui allouait 1,6 milliard de dollars. (ats/nxp)